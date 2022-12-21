Заторы на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил о крупных дорожных заторах в Москве, подчеркивается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

"На дорогах уже 9 баллов – рекомендуем отказаться от поездок на личных автомобилях или отложить на более позднее время", – указано в публикации.

Наиболее трудная ситуация сложилась на Каширском, Ленинградском и Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов, Садовом кольце и МКАД. Преимущественно заторы образуются на выездах в сторону Московской области.

В Дептрансе также предупредили, что дорожная ситуация может дополнительно усложниться в период снегопада и гололедицы вечером 21 декабря. Горожан просят для поездок по городу пользоваться общественным транспортом.

Если же совершается поездка на личном автомобиле, следует держать дистанцию от впереди идущих машин и соблюдать скоростной режим.

Ранее МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение из-за ледяного дождя и мокрого снега. Температура воздуха в столице будет фиксироваться на уровне нуля градусов.



Москвичам показали карту заторов на столичных дорогах

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