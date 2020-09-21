Бизнес-парк на 46 тысяч квадратных метров построят в Бутырском районе

11:07
Фото: ostankino-bp.ru
Комплекс офисных зданий площадью 46 тысяч квадратных метров построят в Бутырском районе Москвы, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Объект должны возвести до конца 2023 года по городской программе создания новых рабочих мест. Комплекс офисных зданий получит название "Останкино бизнес-парк". Ожидается, что это даст городу более 4 тысяч новых рабочих мест.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с 2020 года город использует новый формат привлечения бизнеса к созданию коммерческих объектов за пределами ТТК и МКАД.
В частности, застройщики многоквартирных домов могут получить статус инвестиционного проекта и поддержку, если создают не только жилье, но и офисы или производственные объекты. В результате Москва получит новые рабочие места и дополнительные источники пополнения бюджета, а застройщик – льготы и коммерческие площади.
Первым таким застройщиком стала компания "СЗ "Пионер-1". Объем инвестиций в проект составит 2,3 миллиарда рублей. По словам заммэра, статус инвестиционного проекта по созданию объектов административно-делового назначения присвоили в первый раз.
Ранее были объявлены победители Архитектурной премии Москвы. Всего на рассмотрение экспертного совета оказалось подано 106 заявок.
В Москве реставрируют памятники архитектуры
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