Фото: Александра Денисова

Руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева встретилась с участниками проекта "Круги мира". Они ведут волонтерскую деятельность в госпиталях.

Воропаева отметила важность налаживания взаимосвязи и обмена ценным опытом между подобными благотворительными и волонтерскими организациями, объединениями и сообществами. Так, по ее мнению, получится еще эффективнее оказывать помощь бойцам в зоне СВО и тем, кто вернулся на реабилитацию.

"Была искренне рада познакомиться с удивительными женщинами из "Кругов мира" и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", – добавила Воропаева.

Следующая задача "Кругов мира", которую она поддержала, – создание всероссийской сети сестринства, так как прошедшие первичную реабилитацию и разъехавшиеся из столичных госпиталей военные еще нуждаются в постоянной поддержке и опеке.

За почти два года работы "Кругов мира" подготовлено 137 сестер, которые сейчас работают в четырех столичных госпиталях. Их задача – не просто уход за ранеными, но и морально-духовное кураторство и возвращение бойцов к мирной жизни. Его основой гражданской идентичности "является система "российских духовно-нравственных ценностей", которые объединяют культуру народов России", говорится на сайте проекта.

Руководитель АНО "Круги мира", врач восстановительной медицины, психолог и педагог Наталия Радомская заявила, что россияне, когда случаются эпохальные для страны события, сплачиваются для поддержки других.

"Через Патриаршее подворье и больницу Святого Алексия мы организовали эти курсы, и теперь с вернувшимися воинами работают не только врачи, но и наши сестры – психологи, педагоги, массажисты и врачи. Самые разные специалисты, которых объединяет стремление дарить добро", – рассказала она.

Ранее сообщалось, что свыше 60 столичных НКО оказывают помощь бойцам СВО и их семьям. Благодаря помощи общественников военные и их близкие легче адаптируются к новым условиям жизни.

Кроме того, в Москве существует благотворительный проект для женщин, по которому жены участников спецоперации и многодетные получают консультации различных специалистов, включая помощь психологов.

