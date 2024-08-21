Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дни Якутии проходят на рыбном рынке "Москва на – волне". Жители и гости столицы до 25 августа смогут попробовать и купить традиционные якутские деликатесы: строганину, слабосоленую, вяленую рыбу и рыбу холодного копчения, передает портал мэра и правительства Москвы.

В водоемах Якутии обитает множество видов рыб, часть из них – уникальные представители рода сигов. Несмотря на то, что они относятся к лососевым, их мясо белого цвета. Отмечается, что в них содержатся витамины A, B, D, омега-3 и минералы.

Кроме того, посетители смогут ознакомиться на рынке с дарами восточносибирских рек, способами их добычи и традициями якутской кухни. Так, в течение всей недели здесь проходят дегустации деликатесов, приготовленных из омуля, сига и чира.

Гастрономическая программа проходит в тематической зоне, которая украшена в стилистике якутской рыбацкой деревни. Мероприятия проходят по будням с 16:00 до 19:00, в выходные – с 13:00 до 17:00.

Ранее жителей Москвы пригласили посетить первую Московскую международную неделю кино, которая состоится с 23 по 28 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Посетители смогут принять участие в открытых встречах с актером Аристархом Венесом, кинооператором и народным артистом России Владимиром Климовым, композитором Анной Суллой и многими другими.