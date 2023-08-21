Данные об обнаружении опасных материалов в депо Свиблово в Москве неверны – метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Данные об обнаружении опасных материалов в депо Свиблово в Москве неверны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

"Информация об обнаружении посторонних или опасных материалов в ходе проведения ремонтных работ на территории депо Свиблово не соответствует действительности. Депо и все службы метрополитена работают в штатном режиме", – отмечается в сообщении.

Немногим ранее в СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что мешки, предположительно, с селитрой обнаружены на крыше одного из зданий на северо-востоке Москвы. В связи с этим были эвакуированы шесть человек. Там же сообщалось, что в указанном месте находится комплекс материально-технического снабжения метрополитена.

Накануне сообщалось, что станция столичного метро "Марьина Роща", в вестибюль которой проникла дождевая вода, работает в штатном режиме. Подтопленными также оказались несколько торговых центров: магазин техники в московском ТЦ "Парк 11" рядом с метро "Дмитровская" и ТЦ "Шоколад" в Реутове, а на Ленинградском проспекте протекла крыша концертного зала VK Stadium.