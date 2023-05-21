12 самостроев снесли в промзоне на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

12 незаконно возведенных построек ликвидировали на территории промзоны на Иркутской улице в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Госинспекцию по недвижимости.

"Строительство новых объектов <...> договором не предусмотрено. Однако на территории возвели дополнительные постройки, занявшие 440 квадратных метров территории", – объяснили в ведомстве.

Постройки представляли их себя здания высотой один или два этажа, которые использовались в качестве складских помещений или жилья для рабочих. Отмечается, что арендатор участка демонтировал объекты самостоятельно.

Ранее сообщалось, что за первый квартал текущего года специалисты снесли в Москве 840 объектов самовольного строительства. Благодаря этому было освобождено более 120 тысяч "квадратов" общественного пространства.

