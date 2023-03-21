Новостройку на месте двух пятиэтажек введут в эксплуатацию в Тимирязевском районе Москвы

Фото: пресс-служба Депстроя

Новый дом на месте двух расселенных пятиэтажек введут в эксплуатацию в Тимирязевском районе Москвы в 2024 году. Об этом рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"В районе Тимирязевский по адресу улица Всеволода Вишневского, земельный участок 11, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время выполняется монтаж шпунтового ограждения котлована", – подчеркнул он.

Жители расселенных пятиэтажек получили новые квартиры в соседнем доме.

По словам главы департамента, новостройку планируется сделать двухсекционной с подземной парковкой. Внешние стены здания облицуют плиткой "под кирпич", а межоконные пояса – металлическими панелями. На фасадах намерены поместить металлические корзины для кондиционеров. Входные группы украсят витражным остеклением. Дом будет рассчитан на 176 квартир.

Четыре квартиры предполагается сделать для маломобильных людей, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов и установят специальную сантехнику.

В вестибюле жилой части дома разместят колясочную, кладовую для уборочного инвентаря и почтовые ящики. Также в каждой секции возведут по 3 грузопассажирских лифта.

Вход в дом, пол вестибюля и лифтового холла построят в один уровень с землей. На территории вокруг дома высадят деревья и кустарники, поместят газоны и цветники, а также обустроят детскую и спортивную площадки.

Ранее Рафик Загрутдинов сообщил, что четыре жилых дома по программе реновации начали возводить в Дмитровском районе Москвы. Их строят на Долгопрудной, Клязьминской и Лобненской улицах, а также на Карельском бульваре. Отделка в квартирах будет соответствовать стандартам программы, которые были утверждены постановлением правительства столицы.

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