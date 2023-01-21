Световые украшения на улицах Москвы останутся до весны

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице завершается демонтаж части новогодних уличных конструкций. При этом световые элементы будут украшать Москву до весны, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что после окончания праздников с улиц убрали свыше тысячи елей, плакатов и некоторых объемно-декоративных элементов. Их отправят на склады, где они будут храниться до декабря. За это время их осмотрят, очистят и при необходимости отремонтируют.

В общей сложности к Новому году и Рождеству Москву украсили более четырех тысяч декоративных конструкций. Часть из них еще порадует москвичей.

"Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения. Они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", – сообщил Бирюков.

Он добавил, что власти используют современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Они потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любую погоду.

Ранее стало известно, что россияне, которые украшали дом живой елкой, обычно убирают ее до старого Нового года. По данным аналитиков, так поступают порядка 56% жителей страны. При этом около 16% опрошенных оставляют новогоднее дерево до февраля, а 9% – вплоть до марта.



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