Светлана Акулова провела экскурсию для активистов Студенческих парламентских клубов

Фото: Маргарита Севьянц

Активисты Студенческих парламентских клубов посетили Московский зоопарк. В ходе экскурсии генеральный директор зоопарка, инженер-эколог Светлана Акулова рассказала об истории и современном функционировании зоосада, передает Агентство "Москва".

"Задача зоопарка в современном мире – не просто обеспечить жителям городов приятный досуг и показать им экзотических животных. У Московского зоопарка крайне важная миссия: мы проводим колоссальную работу по спасению животных, которые в силу разных причин не могут выжить в дикой природе, занимаемся сохранением и воспроизводством редких видов животных, изучаем и интегрируем в нашу деятельность самые успешные мировые практики по сохранению биоразнообразия планеты", – сказала Акулова.

Она отметила, что целью экскурсии было не только познакомить активистов со знаковыми обитателями зоосада, но и рассказать о современных мировых подходах к организации зоопарков.

Более 20 активистов Студенческих парламентских клубов посетили Московский зоосад для знакомства с современными стандартами зоопарков, методиками сохранения редких видов животных и мировыми экологическим практиками. Участники Студенческих парламентских клубов посетили самые популярные павильоны Московского зоопарка. В ходе экскурсии гости увидели более 30 животных, в том числе капибар, кустарниковых собак, черепах, альпака и панд. В ходе экскурсии активисты Студенческих парламентских клубов также узнали об экологических, просветительских и волонтерских проектах Московского зоопарка.

С начала года Московский зоопарк спас около 100 животных, среди которых есть редкие и вымирающие виды, рассказывал ранее Сергей Собянин. По его словам, некоторые обитатели зоопарка попадают туда с травмами или в ослабленном состоянии. Так, в свое время там оказались азиатские слоны Памир и Пипита, которых спасли от истощения, амурский тигр Тихон – он вышел к людям из-за сокращения кормовой базы, дальневосточный леопард Эльбрус, сбитый машиной.

