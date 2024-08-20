Город принял в собственность 136 бесхозяйных объектов недвижимости с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столица приняла в собственность 136 бесхозяйных объектов недвижимости с начала 2024 года. Их общая площадь составляет около 33 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, во втором квартале текущего года Москва приняла в собственность 95 объектов, суммарная площадь которых равна 25 тысячам квадратных метров.

Глава департамента обратил внимание, что город ведет системную работу, направленную на выявление и оформление в собственность бесхозяйных объектов. К таким относятся те здания, у которых нет владельца. Также таковым признается имущество, хозяин которого неизвестен или отказался от своих прав.

По словам Гамана, благодаря такой практике сооружения, которые были заброшены, разрушались и становились угрозой для безопасности москвичей, будут вовлечены в хозяйственный оборот. Их снова станет возможно продавать или сдавать в аренду, а также использовать для нужд столицы. При этом объекты инженерной инфраструктуры будут обслуживаться надлежащим образом.

Работа по выявлению и проверке бесхозяйных сооружений находится в зоне ответственности государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы. После их обнаружения начинаются мероприятия по постановке таких зданий на учет, а затем департамент городского имущества направляет в суд заявления о признании права собственности на объекты недвижимости.

"К бесхозяйному недвижимому имуществу относятся жилые и нежилые постройки: заброшенные здания, строительные площадки, канализационные коллекторы, инженерные объекты ливневой канализации и даже дороги. Такие сооружения простаивают. Работа инспекции по выявлению неучтенного имущества и пресечению фактов их незаконного использования сторонними лицами позволяет развивать городскую инфраструктуру и положительно влияет на экономику столицы в целом", – рассказал глава Госинспекции Иван Бобров.

Во втором квартале текущего года город принял в собственность 46 отдельных зданий, 12 жилых помещений и 37 строений , относящихся к инженерной инфраструктуре. В их число входят линии электропередачи, трансформаторные подстанции, а также системы тепло- и газоснабжения, связи и прочие. Они будут переданы эксплуатирующим организациям после завершения оформления имущественных прав.

В общей сложности во втором квартале 2024-го город подал в суд 115 заявлений о признании прав собственности столицы на бесхозяйные объекты недвижимости, суммарная площадь которых составляет 8 тысяч квадратных метров.

Ранее на городские торги выставили участок для организации площадью 2,1 гектара в проезде Черепановых, владении 64. Там планируется построить современный общественно-деловой квартал, в котором смогут устроиться на работу свыше 700 человек. Начальная цена лота превышает 12,9 миллиона рублей.