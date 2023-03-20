18:55Город
Заторы на дорогах Москвы достигли 10 баллов
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заторы на столичных дорогах достигли 10 баллов, сообщает сервис "Яндекс Карты".
По данным сервиса, движение затруднено на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Раушской, Котельнической и Москворецкой набережных, Большой Лубянке, Мясницкой, Бутырской улице, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском и Ленинградском, а также ряде вылетных магистралях.
Кроме того, скорость транспорта снижена на Садовом и Бульварном кольце, ТТК, на юго-западе, западе, юге, востоке, юго-востоке и северо-западе МКАД.
Ранее ЦОДД призывал автомобилистов пересесть на общественный транспорт либо выезжать после 19:00 в связи с заторами в центре Москвы.
Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.
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