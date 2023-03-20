Московским водителям напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Мария Касатина

Департамент транспорта Москвы напомнил столичным водителям о необходимости продления абонементов на парковки со шлагбаумом. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"Ближайшее воскресенье, 26 марта – последний день, когда можно продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на апрель", – указано в сообщении.

Дептранс рекомендовал продлить абонемент при помощи сайта "Московский паркинг" в разделе "Абонементные плоскостные парковки". Купить новый абонемент можно до 10 апреля, он оформляется на "Тройку".

"Приобретайте абонементы на парковки со шлагбаумом – с ними вы сможете не тратить время на поиск места для автомобиля", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что с 27 марта появятся новые парковочные места, если водители не продлят абонементы на следующий месяц.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что столица заключила крупнейший в Европе контракт на поставку 1 тысячи электробусов в 2023–2024 годах. Он отметил, что в Москве продолжат развивать экологичный транспорт и закупать современные электробусы российского производства у ПАО "КамАЗ". В настоящее время в Москве курсируют 1 055 электробусов по 79 маршрутам. К концу 2024 года электробусов в городе станет в два раза больше.



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