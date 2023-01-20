Фестиваль "Спортивная студенческая ночь" пройдет на ГУМ-Катке 25 января

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Всероссийский фестиваль "Спортивная студенческая ночь" стартует на ГУМ-Катке на Красной площади в среду, 25 января. Об этом рассказали в пресс-службе министерства спорта РФ.

В ведомстве рассказали, что мероприятия фестиваля пройдут в регионах РФ. Студенты всей страны 25 января традиционно все вместе сдают символический зачет по физической культуре.

"Центральное мероприятие "Спортивной студенческой ночи" пройдет в Москве на ГУМ-Катке и соберет порядка 420 человек", – добавили в министерстве.

На Красной площади состоятся поздравления известных гостей, выступления творческих коллективов и спортивные соревнования. Кроме того, в 17:00 запланирован гала-матч по хоккею, который продолжится эстафетой на льду и массовым катанием.

Ранее сообщалось, что в Татьянин день, 25 января, студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы. Право на льготу имеют студенты дневных и вечерних отделений высших и средних учебных заведений.



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