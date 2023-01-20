Скульптуры двуглавых орлов начали устанавливать на арках Каланчевского путепровода

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Скульптуры двуглавых орлов начали устанавливать на арках железнодорожного мостах на площади трех вокзалов. Об этом столичный Дептранс сообщает в своем официальном телеграм-канале.

Композиции являются элементами исторического облика этой территории, который хотел создать архитектор Алексей Щусев.

"Всего их установят шесть, и у них будет подсветка. Их сделали по историческому проекту Щусева. Он предлагал украсить арки железнодорожного моста такими скульптурами еще в 1912 году", – отмечается в публикации ведомства.



В настоящее время современный образ площади трех вокзалов гармонично сочетается с историческими элементами.

Заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что власти города сейчас реализуют проект пересадочного узла "Площадь трех вокзалов". По его словам, при строительстве обязательно будет учитываться исторический стиль. Это будет один из самых больших ТПУ площадью 4,5 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что специалисты оформят фасады здания Южного речного вокзала панелями из стеклофибробетона, композитных кассет и ламелей. Изначальный исторический облик здания будет сохранен. Также проектом предусмотрено создание смотровых площадок, кафе, выставочных пространств и многого другого.

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