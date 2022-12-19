В районе Фили-Давыдково завершили расселение 20 домов по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в районе Фили-Давыдково завершили расселение 20 жилых домов по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Расселение первых пяти домов стартовало еще до 2020 года. Еще 15 попали в список первого этапа реализации программы реновации. Пять зданий уже демонтированы.

"Таким образом, первый этап программы реновации в районе выполнен больше чем на 50 процентов. До конца первого этапа новые квартиры получат жители еще 12 домов старого жилого фонда", – объяснил Левкин.

Площадки, где ранее располагались снесенные дома, будут использованы для строительства новых зданий. В них впоследствии переедут участники следующих этапов переселения по реновации.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице были назначены городские операторы комплексного развития участков бывших промзон Грайвороново и Южный порт.

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