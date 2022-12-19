Предложение на рынке массовых новостроек Москвы увеличилось на 39%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предложение на рынке массовых новостроек Москвы выросло на 39% за последние 12 месяцев. Об этом сообщает газета "Известия".

Аналитики "Метриум" зафиксировали в ноябре 2022 года максимальное число квартир и апартаментов эконом- и комфорт-класса в продаже. Их число достигло около 26 тысяч помещений. Предыдущий рекорд по объему предложения был зафиксирован в июне 2017 года, когда на рынке были представлены 24 тысячи квартир и апартаментов.

Рекорд установили и застройщики в ТиНАО. Там в ноябре 2022 года предлагали 18,5 тысячи жилья. Отмечается, что за месяц показатель увеличился на 6%. За все время объем квартир и апартаментов в продаже в среднем не превышал 10–11 тысяч.

Основатель и совладелец группы "Родина" Владимир Щекин рассказал, что в последние годы в ТиНАО запускали масштабные проекты застройки. Кроме того, предложение увеличилось из-за спада активности покупателей в 2022 году.

Рекорд также был установлен и в премиальных новостройках. В октябре 2022 года в этом сегменте насчитывалось 5,6 тысячи квартир и апартаментов.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев рассказал, что в столице расширилась география строительства жилых комплексов премиум-класса.

"Помимо этого на рост предложения, конечно, повлияла и ситуация со спросом. Число сделок в сегменте снизилось на 21% за 11 месяцев 2022, поэтому в продаже осталось больше нераскупленных квартир и апартаментов", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Москве выросли продажи новостроек. В прошлом месяце зафиксировали 6 тысяч договоров долевого участия, а месяцем ранее – 4,6 тысячи. С начала текущего года в Москве заключили на 14% меньше сделок, чем за тот же период годом ранее.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!