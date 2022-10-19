Более 13 тыс семей переехали в новые квартиры по программе реновации с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 13 тысяч семей переехали в новые квартиры по программе реновации с начала 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С начала года новоселье справили 13 583 столичные семьи, которые переехали в равнозначные квартиры, предложенные городом. Для сравнения: за весь 2021 год договоры заключили на 60% семей меньше – 8 192", – приводят слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что до конца 2022 года в Москве планируют переселить более 10 тысяч человек в новостройки по программе реновации.

Большая часть договоров с начала текущего года была заключена с жителями ЮВАО (3 675). В ЮАО в новые квартиры переехали 1 614 семей, в САО – 1 338, в ЮЗАО –1 253, в ЗАО – 1 226, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что переселение семей в квартиры по программе реновации ведется в 78 районах Москвы.

Ранее сообщалось, что переезд по программе реновации в Москве совершили около 76,5 тысячи человек.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве уже ввели в эксплуатацию 211 новостроек, общая площадь которых составляет 2,7 миллиона квадратных метров. Более 90% из них переданы под заселение.



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