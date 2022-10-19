Аналитики выяснили, где в Москве можно купить недорогую "однушку"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Наиболее дешевые однокомнатные квартиры в столичных новостройках продаются в районах Бибирево и Лосиноостровском. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Домклик", сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в указанных районах "однушка" площадью 35 квадратных метров обойдется примерно в 7,8 миллиона рублей. Чуть больше за аналогичную квартиру придется отдать в районах Северное и Южное Медведково, Метрогородок, Люблино и Алтуфьевском. Там цены доходят до 8,6 миллиона рублей.

Еще сильнее сэкономить получится, если покупать жилье в Новой Москве (ТиНАО). Например, в поселении Новофедоровском можно найти квартиру за 5,1 миллиона рублей, а в Филимоновском – за 6,9 миллиона.

Наиболее дорогое жилье ожидаемо расположено в центре столицы, где цены на однокомнатные квартиры достигают нескольких десятков миллионов рублей. Рекордсмен – Якиманка со стоимостью "однушки" 88 миллионов рублей. Тем не менее на вторичном рынке ситуация чуть лучше: в центре получится найти квартиру за 23 миллиона рублей.

Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута назвал оставшиеся до конца 2022 года месяцы лучшим временем для покупки квартиры в Москве. Он объяснил, что сейчас скидки на столичном рынке вторичной недвижимости в некоторых случаях достигают 30–40%.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!