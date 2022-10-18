Продажи вторичного жилья в Москве упали на 21% за девять месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество продаж на рынке вторичного жилья в Москве в январе – сентябре 2022 года сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление Росреестра.

По данным ведомства, всего за первые девять месяцев текущего года на столичном рынке вторичного жилья было совершено 96,3 тысячи сделок. В сентябре было совершено 10,4 тысячи сделок, что на 29% меньше, чем в 2021 году.

Максимальное падение наблюдалось в мае, когда было совершено всего 7,2 тысячи продаж. Тем не менее с мая по сентябрь Росреестр фиксировал устойчивый рост, который к сентябрю составил около 44%.

Ранее сообщалось, что москвичи начали массово продавать квартиры на фоне частичной мобилизации в РФ. Число объявлений о срочной продаже недвижимости в столице увеличилось втрое после 21 сентября.

При этом спрос на покупку жилья упал на 20%.

Цены на вторичную недвижимость в Москве стали снижаться

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