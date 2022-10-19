Столичная компания увеличила производство LED-экранов на 12% с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/В. Новикова

Столичный производитель LED-экранов за 10 лет реализовал более 18 тысяч проектов в России и других странах СНГ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, компания не зависит от импортных поставок комплектующих благодаря собственному производственному комплексу полного цикла.

В материале уточняется, что на производстве работают 90 человек. Компания ежегодно выпускает более 2,5 тысячи квадратных метров видеоэкранов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Зеленограде построят первый в стране "тихий" завод по производству строительных материалов. По его словам, подобные предприятия не создают неудобств для горожан, а также не имеют вредных производственных циклов.

На территории производственного комплекса планируют организовать общественное пространство и выставочную зону. Это станет особенностью предприятия. Бочкарев добавил, что на территории также будут построены производственный комплекс, административные и торговые помещения.

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