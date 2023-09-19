Резервный госпиталь в "Сокольниках" планово готовят к сезону болезней

Фото: департамент здравоохранения города Москвы

Резервный госпиталь в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" планово готовят к открытию в преддверии сезона болезней. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Депздрава.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что временный госпиталь в "Сокольниках" якобы возобновляет работу с 19 сентября.

"Работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме, что является стандартной практикой для осеннего сезона", – сказали в ведомстве.

При этом там добавили, что уровень заболеваемости COVID-19 в Москве сейчас заметно ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в России начался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ее пик, по словам специалиста, придется на ноябрь.



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