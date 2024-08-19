Завершена отделка в здании конечной станции транспортного хаба Говорово

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Работы по внутренней отделке здания конечной станции улично-дорожной сети к транспортному хабу Говорово в районе Солнцево на западе Москвы завершены, рассказал глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

В общей сложности в ходе реализации проекта будут созданы и реконструированы дороги протяженностью 1,65 километра. В их числе планируется восстановить улицу Татьянин Парк, длина которой составляет 378 метров, и улицу 50 лет Октября длиной 498 метров.

Кроме того, там будут оборудованы две зарядные станции электробусов, пять светофорных объектов, отстойно-разворотная площадка и плоскостные стоянки легкового транспорта. Специалисты также выполнят переустройство электрических сетей и дождевой канализации и возведут блочно-распределительные подстанции, отметил Загрутдинов.

Он также обратил внимание, что к настоящему моменту объект готов на 96%. Сейчас там продолжаются работы по пересадке зеленых насаждений и уходу за рулонным газоном. Также там уже открыт выезд с улицы 50 лет Октября на Боровское шоссе в направлении области.

По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор особенно внимательно следит за качеством объектов дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, подчеркнул, в свою очередь, председатель ведомства Антон Слободчиков.

"Контрольно-надзорные мероприятия проводятся нашими инспекторами на протяжении всего строительного цикла по утвержденной программе. Всего с начала работ на объекте в 2022 году состоялось 12 проверок. К ним по заданию комитета привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз для проверки качества строительных материалов с помощью лабораторных исследований и испытаний", – рассказал он.

Реализация данного проекта позволит разделить пешеходный и транспортный потоки, а также даст возможность для создания комфортных зон пересадки и обеспечит доступность для пассажиров и маломобильных групп населения. Кроме того, после строительства транспортного хаба Говорово удастся сократить время пересадки с одного вида транспорта на другой.

Ранее Собянин рассказал, что автомобильный мост через реку Битцу готов на 90%. На мосту есть четыре полосы движения в каждом направлении. В настоящее время специалисты устанавливают там парапет.