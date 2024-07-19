Проведение мероприятий "Лето в Москве. Все на улицу!" приостановлено из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Мероприятия масштабного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в пятницу, 19 июля, было решено приостановить в связи с неблагоприятными погодными условиями.

"Будьте внимательны! Из-за непогоды мероприятия фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" временно не проводятся", – говорится в предупреждении, которое пользователи видят при входе на сайт фестиваля.

Дождь в этот день будет идти на протяжении еще нескольких часов, подчеркнул в беседе с RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в западных районах города осадки будут периодически прекращаться. При этом на всей территории столицы дождь закончится в 15:00.

"Пока на вчерашний день выпало 25% от месячной нормы. Но с учетом сегодняшних суток, а еще в субботу и воскресенье будут идти дожди, общее количество подберется к 50 миллилитрам. К концу воскресенья – более 50% месячной нормы", – отметил Ильин.

Эксперт также обратил внимание, что нынешний дождь оказался не самым интенсивным за лето 2024 года. Однако он стал наиболее продолжительным из них.

В связи с непогодой городские службы работают в режиме повышенной готовности, оперативный и ремонтный персонал дежурят в столице круглосуточно. Водителей призывают быть внимательными за рулем и избегать резких маневров. Пешеходов же просят не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов.