14:22Город
Городские службы не зафиксировали подтоплений на улицах Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Осадки прекратились на большей части территории столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что городская водосточная сеть справилась со всем объемом выпавших осадков. Временных скоплений воды на улично-дорожной сети в среду, 19 июля, не было зафиксировано.
На улицах города продолжают дежурить 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока. Зафиксированы случаи падения деревьев. Их оперативно вывозят городские службы.
По прогнозу синоптиков, до конца дня сохранится сильный ветер. Жителей города призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что за сутки с 18 июля в столице выпало 38 миллиметров осадков. Этот показатель достигает 45% от месячной нормы. На фоне непогоды в режим повышенной готовности были переведены городские службы. В среду, 19 июля, дожди продолжились.
Дождливая погода может наблюдаться в городе и в четверг. Вместе с тем с 20 июля в Москву снова вернется теплая погода, которая по температурным показателям будет практически соответствовать норме.
Москвичей предупредили о сильных порывах ветра 19 июля в столице
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