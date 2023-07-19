Городские службы не зафиксировали подтоплений на улицах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Осадки прекратились на большей части территории столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что городская водосточная сеть справилась со всем объемом выпавших осадков. Временных скоплений воды на улично-дорожной сети в среду, 19 июля, не было зафиксировано.

На улицах города продолжают дежурить 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока. Зафиксированы случаи падения деревьев. Их оперативно вывозят городские службы.

По прогнозу синоптиков, до конца дня сохранится сильный ветер. Жителей города призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что за сутки с 18 июля в столице выпало 38 миллиметров осадков. Этот показатель достигает 45% от месячной нормы. На фоне непогоды в режим повышенной готовности были переведены городские службы. В среду, 19 июля, дожди продолжились.

Дождливая погода может наблюдаться в городе и в четверг. Вместе с тем с 20 июля в Москву снова вернется теплая погода, которая по температурным показателям будет практически соответствовать норме.



Москвичей предупредили о сильных порывах ветра 19 июля в столице