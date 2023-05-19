Столичных водителей предупредили о заторах до восьми баллов вечером 19 мая

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ЦОДД прогнозирует ухудшение дорожной ситуации в центре Москвы до восьми баллов к вечеру 19 мая. Уже сейчас городской трафик оценивается в шесть баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. В связи с коротким рабочим днем в городе час пик начнется раньше – около 16:00", – говорится в сообщении.

К настоящему времени движение затруднено на МКАД в районе улицы Верхние Поля, а также на участках ТТК в районе Савеловской эстакады и Автозаводской улицы. К вечеру ситуация ухудшится также на Садовом кольце и на вылетных магистралях по направлению в область.

Ранее сообщалось, что "Яндекс Такси" будет предлагать пользователям повторно проверять адрес перед началом поездки. Это связано со сбоями в определении геопозиции в Москве, из-за чего могут некорректно отображаться точки посадки.

