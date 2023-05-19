Почти 150 площадок станут участниками московской акции "День без турникетов"

Фото: пресс-служба ДПиИР

Почти 150 компаний, фабрик и технопарков станут участниками московской акции "День без турникетов", которая пройдет с 22 по 28 мая в рамках Московской недели предпринимательства. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Майская познавательная акция объединит мероприятия, которые предприятия организуют к Московской неделе предпринимательства. Горожан познакомят с работой локальных производств и крупных компаний", – рассказала заммэра.

Сергунина отметила, что руководители компаний расскажут гостям о запуске своего бизнеса, производстве продуктов и услуг, а также продвижении на рынке. Она подчеркнула, что более 10 площадок присоединились к акции в первый раз. Например, впервые в проекте примут участие гастроквартал, креативное пространство, творческая студия, компания по выпуску и монтажу резервуаров для воды и насосных станций и другие.

По словам заммэра, москвичей ждут тематические мастер-классы, экскурсии, в которых гости увидят бизнес-процессы изнутри и узнают, специалисты каких профессий в них участвуют.

Для посетителей сеть магазинов товаров для дома проведет занятие "Как запустить свой бизнес с нуля?". В центре дизайна Artplay гости узнают об устройстве творческого кластера. На экскурсии по швейному производству гостям покажут, как создается одежда, от лекал до упаковки готового изделия. В конструкторском бюро расскажут об этапах создания инновационного продукта и основных технологиях быстрого прототипирования.

Есть мероприятия, рассчитанные на действующих предпринимателей и тех, кто только хочет открыть свой бизнес. В рамках проекта гости научатся структурировать и масштабировать бизнес, пользоваться продуктами цифровых банков для юрлиц. Для тех, кто связан с модной сферой в шоуруме Москвы проведут показ, мастер-класс по продвижению бренда одежды в соцсетях, дискуссию и практикум.

Некоторые локации разработаны специально для детей и подростков. Например, детские технопарки Российского государственного социального университета, "На Зорге", "Московский транспорт", "СоюзМультПарк" от киностудии "Союзмультфильм".

Также гости смогут посетить Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы имени М. И. Рудомино, Музей истории Военно-морского флота, музей героев Советского Союза и России, музей славянской письменности "Слово", центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, музыкальные и творческие студии, выставки-ярмарки, фермы и другие площадки.

Посещение экскурсий и мастер-классов доступно по предварительной регистрации на сайте проекта.

С 2012 года в акции "День без турникетов" приняли участие более 707 площадок. На 4,9 тысячи мероприятий побывали 369 тысяч гостей.

Ранее сообщалось, что с 22 по 28 мая желающие смогут присоединиться к Московской неделе предпринимательства. Главное бизнес-событие столицы приурочено ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.

В событии могут принять участие начинающие и опытные представители бизнеса, а также все те, кому интересны подобные темы, инновационные стартапы и изобретения. В рамках недели состоится более 10 мероприятий на различных площадках города.

