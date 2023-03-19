Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что более шести тысяч объектов недвижимости получили адреса в кинематографическом квартале в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"За год более 6,2 тысячи зданий, сооружений, помещений, машино-мест и земельных участков получили адреса в кинематографическом квартале. Больше всего объектов адресовано на улицах Янковского и Василия Ланового – 2,3 и 1,8 тысячи соответственно", – уточнил он.

Так, наименования 11 улиц были выбраны с помощью голосования на портале "Активный гражданин". Их назвали в честь знаменитых деятелей кино:

Сергея Бондарчука;

Леонида Гайдая;

Анатолия Папанова;

Олега Табакова;

Василия Ланового;

Алексея Баталова;

Евгения Евстигнеева;

Иннокентия Смоктуновского;

Олега Янковского;

Фаины Раневской;

Андрея Миронова.

Кроме того, в этом районе также появилась Мосфильмовская улица. Как отметил Гаман, только на ней адреса получили 1,5 тысячи объектов.

Выбранные названия окончательно утвердила Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов столицы.

В свою очередь, присвоением адресов занимается департамент городского имущества, за исключением Троицка и Щербинки, а также территории "Сколково".

Как правило, город сам является инициатором процедуры по присвоению адреса. Однако об этом могут также попросить собственники или кадастровые инженеры. От них должно поступить специальное заявление.

По словам руководителя МосгорБТИ Александра Кинева, в ЕГРН представлена самая последняя информация об объекте недвижимости.

"При смене наименования улиц вносить изменения в регистрационные документы собственникам не потребуется. Данные из Федеральной информационной адресной системы автоматически передаются в Росреестр", – отметил он.

Ранее Сергей Собянин присвоил семи строящимся станциям Московского метрополитена названия, выбранные горожанами в рамках голосования на портале "Активный гражданин".

Так, две станции Троицкой линии получили названия "Троицк" и "Корниловская", две станции Бирюлевской линии – "Остров Мечты" и "Бирюлево", две станции Солнцевской линии – "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Кроме того, строящаяся станция Рублево-Архангельской линии получила название "Бульвар Генерала Карбышева".



"Мой район. Навигатор": москвичи выбрали названия семи строящимся станциям метро

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