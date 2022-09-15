Улица Сергея Бондарчука появилась на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В кинематографическом квартале на западе Москвы ввели эксплуатацию улицу Сергея Бондарчука. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.
"Специалисты комитета выдали разрешение на ввод в эксплуатацию проектируемого проезда № 739Б", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Отмечается, что название улицы выбрали посредством голосования на портале "Активный гражданин".
Кроме того, дорогу на территории обустроили наружным освещением, а также дождевой канализацией. Длина улицы Сергея Бондарчука составляет 349 метров. Расчетная скорость транспорта – 50 километров в час.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Раменках создадут кинематографический квартал. На платформе "Активный гражданин" завершилась серия голосований. По итогу москвичи поддержали идею создать в районе настоящий кинематографический квартал.
Мэр Москвы также напомнил, что в Раменках более 90 лет свою деятельность осуществляет киностудия "Мосфильм", где близлежащие улицы носят имена великих мастеров большого экрана.
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