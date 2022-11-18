Московская военная прокуратура проведет прямую линию по вопросам борьбы с коррупцией

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская городская военная прокуратура 22 ноября проведет прямую линию по вопросам борьбы с коррупционными преступлениями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Московской городской военной прокуратуре с 9 до 17 часов 22 ноября 2022 года будет проводиться прямая линия с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, позвонив по номеру 8 (495) 693-55-21, граждане смогут получить ответы на вопросы по данной теме в рамках компетенции органов военной прокуратуры.

Ранее депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предполагающий конфискацию имущества, которое было получено при совершении киберпреступления. Уточняется, что соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.

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