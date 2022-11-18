Бочкарев: практика архитектурных конкурсов в столице будет продолжена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве, несмотря на антироссийские санкции, сохранят практику открытых архитектурных конкурсов при строительстве важных объектов. Об этом заявил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Москва, без сомнений, один из самых красивых и ярких городов мира. Во многом уникальность российской столицы объясняется выдающейся и запоминающейся архитектурой. Только за последние годы в нашем городе появилось несколько шедевров мирового уровня", – сказал он.

Также вице-мэр коснулся фестиваля архитектурного образования и карьеры "Открытый город", в рамках которого прошел конкурс работ выпускников-архитекторов этого года. По словам Бочкарева, молодые специалисты должны получать опыт в условиях конкуренции, чтобы выбрать лучшие решения для своих проектов. Он также отметил, что столичные власти будут рады увидеть работы и более опытных конкурсантов.

В свою очередь, Юрий Кравцов, гендиректор "Мосинжпроекта", который реализует ключевые строительные проекты Москвы и выступает партнером выставки, проходящей в рамках фестиваля "Открытый город", добавил, что холдинг и сам активно прибегает к практике архитектурных конкурсов. Они проводились при создании ряда станций метро.

"Профессиональные конкурсы позволяют заметить самые современные и необычные идеи. Благодаря широкому выбору предлагаемых концепций появляются новые знаковые объекты, улучшающие облик города", – сказал топ-менеджер.

А его заместитель Михаил Надот напомнил, что подобные конкурсы проводились еще в 30-х годах прошлого века. Он отметил, что результаты возобновления этой практики уже в современной Москве превзошли все ожидания. Архитектура новых станций, утверждает Надот, восхищает не только пассажиров, но и профессионалов отрасли.

"Именно конкурсы дают возможность изучить последние тенденции в архитектуре и их оригинальное авторское применение", – подытожил он.

Ранее стало известно, что группа компаний "Мосинжпроект" победила в трех номинациях независимой отечественной премии Green Property Awards 2022, присуждаемой лучшим объектам недвижимости, соответствующим стандартам энергоэффективности и экологичности. Жюри выделило в том числе Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" и электродепо "Сокол", реализованные при участии холдинга.



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