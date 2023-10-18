Жилой дом по программе реновации построят в Фили-Давыдкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом по программе реновации построят в Филях-Давыдкове по адресу Кременчугская улица, владения 11–17. Разрешение на возведение новостройки уже выдано, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Дом общей площадью более 130 тысяч квадратных метров спроектирован в форме буквы "п". Такая конфигурация здания позволит обустроить для будущих жильцов закрытый и безопасный двор. Новостройка будет состоять из трех разносекционных корпусов, объединенных подземным паркингом на 260 машино-мест", – передает портал мэра и правительства Москвы его слова.

По словам председателя надзорного ведомства, фасады оформят терракотовыми панелями, темно-серыми металлокассетами и керамогранитными плитами под светлый бетон. Также будут установлены корзины для кондиционеров и застеклены лоджии.

Жилой дом рассчитан на 401 однокомнатную, 587 двухкомнатных, 235 трехкомнатных и одну четырехкомнатную квартиры. Девять двухкомнатных и три трехкомнатные квартиры будут оснащены под потребности маломобильных граждан. Жильцы получат квартиры с готовой отделкой, соответствующей стандартам программы реновации.

На первом этаже новостройки разместятся коммерческие и общественные помещения, в том числе центр информирования по переселению.

Рядом с новым жилым домом специалисты сделают проезды, тротуары, пешеходные дорожки и наземную автостоянку на 118 мест, 37 из которых будут предназначены для машин маломобильных жильцов. Во дворе установят детскую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки. Также будут созданы места для отдыха и выгула собак. Помимо этого, установят фонари и малые архитектурные формы. На территории новостройки разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству домов по программе реновации.

"После получения извещения о начале строительно-монтажных работ наши инспекторы составят график надзорных мероприятий. Их будут проводить на всех этапах возведения многоквартирного дома на Кременчугской улице", – добавил Войстратенко.

Он сообщил, что проверкой возведения жилого дома займутся специалисты подведомственного Центра экспертиз. Они осуществят комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества работ и применяемых материалов.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что четыре новых жилых дома строят в районе Хорошёво-Мнёвники по программе реновации. В настоящее время строительство ведется на улице Генерала Глаголева, земельном участке 9, улице Демьяна Бедного, земельном участке 22/3, на Новохорошевском проезде.

Темпы программы реновации увеличатся в два раза