Четыре новостройки возводят в районе Хорошёво-Мнёвники по программе реновации

Фото: stroi.mos.ru/рендеры фонда реновации

Четыре новых жилых дома строят в районе Хорошёво-Мнёвники по программе реновации, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сегодня на территории района Хорошёво-Мнёвники для переселения по программе реновации строят 4 жилых дома площадью 62,2 тысячи квадратных метров. В проектировании находятся 2 объекта жилой площадью 25 тысяч квадратных метров", – отметил руководитель Депстроя.

Первый этаж новостроек отдадут под нежилые помещения и общественные заведения. Уточняется, что строительство ведется на улице Генерала Глаголева, земельном участке 9 (владение 9, корпус 1), улице Демьяна Бедного, владении 17, корпусе 2, а также земельном участке 22/3 (владение 22, корпус 3). Еще одно здание возводится на Новохорошевском проезде, владении 24/3/1.

"С момента старта программы реновации в районе Хорошёво-Мнёвники введено в эксплуатацию 5 домов. Всего в районе новые квартиры по программе реновации получат жители 156 домов", – добавил Загрутдинов.

Ранее в Москомэкспертизе согласовали новостройку, что появится на северо-востоке столицы. Двухсекционный жилом дом построят на Лосевской улице в Ярославском районе столицы.

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