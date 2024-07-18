В "Лужниках" 18 июля пройдет открытая конференция BI-meetup в формате пикника

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

18 июля в "Лужниках" в формате пикника пройдет открытая конференция BI-meetup: leto #1, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" желающие смогут присоединиться к обсуждению актуальных вопросов бизнес-аналитики, а также перекусить на свежем воздухе.

Встречу посвятили BI (Business Intelligence), то есть технологиям бизнес-аналитики. В эту сферу входит работа с массивами данных и решением проблем компаний на основе полученной информации. BI-системы помогают визуализировать потребности клиентов и выстроить эффективное управление ресурсами. На конференции основатели и руководители крупных аналитических фирм и другие эксперты расскажут о новинках рынка и собственных проектах.

Мероприятие стартует в 18:00 на открытой площадке рядом с зиплайном – между Большой спортивной ареной и аквакомплексом. Вход бесплатный, однако нужно заранее зарегистрироваться.

Ранее в столице начался набор в волонтерский корпус форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Приглашаются москвичи в возрасте от 14 лет.

Всего в организации мероприятия помогут более пяти тысяч волонтеров, которых можно будет встретить на центральных и районных площадках. Добровольцы будут рассказывать посетителям о программе форума, о навигации на его площадках, а также помогать в проведении деловых мероприятий и работе пресс-центра.