Гостям форума-фестиваля "Москва 2030" расскажут о полезных привычках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гостям форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" расскажут, как столица помогает каждому вести правильный образ жизни. Программа позволит горожанам лучше изучить свой организм и узнать о полезных привычках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в Гостином дворе пройдет серия выступлений известных ученых с лекциями о том, почему люди стареют, как на это влиять и как продлить молодость. В музее "Узнай свой организм" гости могут исследовать каждый человеческий орган и познакомиться с его функциями. Интерактивная экспозиция подходит как для взрослых, так и детей. Также информация о здоровье будет представлена в арт-пространстве "Тупик вредных привычек", где будет продемонстрировано, как пагубные привычки меняют жизнь и окружающую среду.

В "Лужниках" с 1 по 8 августа на разделенной на тематические зоны мултиспортивной площадке под руководством профессионалов состоятся занятия для москвичей с любым уровнем подготовки. Например, на территории южного спортцентра пройдут марафон тренировок по зумбе, стретчингу, сайклу и джампингу, а площадка "Под мостом" будет работать для любителей баскетбола.

Для фанатов бега создадут беговой центр с мастер-классами спортсменов, групповыми занятиями и лекциями о здоровом образе жизни. Также в "Лужниках" гости смогут поиграть в стритбол или панно-футбол. Любители классического футбола могут принять участие в матчах или отточить свои навыки на профессиональном футбольном поле.

Более того, в "Лужниках" будет функционировать крытый каток, а в инновационном центре "Сколково" презентуют современную инфраструктуру, созданную по программе "Мой район". Все желающие смогут прокатиться на сноуборде, лыжах или тюбинге, позаниматься на лыжном тренажере, научиться основам хоккея и отработать броски по воротам.

В парке искусств "Музеон" гостей будут ждать на спортивном объекте "Серфинг". Эта многофункциональная площадка с двумя бассейнами, зоной отдыха, местами для занятий на уличных тренажерах и арт-объектами покажет, как благодаря программе "Мой район" Москва-река за последние годы стала экологичной транспортной артерией и спортивно-туристической доминантой города. Во время мастер-классов в "Музеоне" для всех желающих проведут мастер-классы по серфингу. Горожан научат стоять на доске и держать баланс. Во второй половине дня по выходным на площадке будут проходить выступления профессионалов.

Кроме того, там состоятся занятия в аэротрубе для спортсменов-парашютистов. Для любителей более размеренной нагрузки в "Музеоне" организуют мастер-классы по йоге в гамаках, в ходе которых инструкторы помогут разобраться в тонкостях выполнения упражнений и скорректируют технику исполнения.

Для тех, кто не хочет никуда ехать, подготовлены большие шатры электронных проектов столицы в парках. Там организуют турниры, мастер-классы по разным видам спорта и лекции о правильном питании. Занятия подходят и для детей, и для взрослых.

Например, на Болотной площади гости могут узнать о продукции московских производителей и купить ее на маркете будущего "Сделано в Москве". В павильонах будут представлены продукты питания и различная косметика по уходу за телом.

Ранее в столице начался набор в волонтерский корпус форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Приглашаются москвичи в возрасте от 14 лет. Всего в организации мероприятия помогут более пяти тысяч волонтеров, которых можно будет встретить на центральных и районных площадках. Добровольцы будут рассказывать посетителям о программе форума, о навигации на его площадках, а также помогать в проведении деловых мероприятий и работе пресс-центра.