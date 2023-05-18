В МГД рассказали о работах, которые проведут в Москве перед новым отопительным сезоном

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону в Москве отремонтируют и протестируют все необходимое оборудование. Об этом Агентству "Москва" сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

"В Москве последние 12 лет не было крупных аварий в отопительный сезон. Значительно выросла и удовлетворенность жильцов – благодаря своевременным ремонтам, постоянной модернизации оборудования в московских квартирах тепло, нет перебоев с водой", – сообщил политик.

Козлов обратил внимание на уменьшение числа жалоб в "Школу грамотного потребителя" на недостаточно горячую воду и другие затруднения. Заслугу в этом он видит в работе столичной системы ЖКХ.

Депутат также пояснил, что отключение воды в многоквартирных домах проводится для того, чтобы следующая зима в столице прошла без аварий.

"В Москве под руководством мэра столицы Сергея Собянина подготовка к отопительному сезону ведется с проверкой всех элементов системы – это и сети, оборудование в зданиях, многоквартирных домах, в трубопроводном хозяйстве и на ТЭЦ, тепловых станциях, котельных и пунктах, насосно-перекачивающих станциях", – добавил Козлов, уточнив, что в это время также проверяют коммунальную технику.

Сергей Собянин ранее сообщил, что к новому отопительному сезону за 3,5 месяца специалисты подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 13 ТЭЦ, 24 насосно-перекачивающие станции, свыше 22 тысяч тепловых пунктов. Все работы планируют завершить до 1 сентября.

