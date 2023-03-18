Добровольный квалификационный экзамен прошли 75 тысяч жителей Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о проведении в столице добровольного квалификационного экзамена. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

С момента запуска проекта в 2017 году аттестацию прошли 75 тысяч студентов и бакалавров.

"Интерес к добровольному квалификационному экзамену со стороны молодежи растет. В прошлом году в нем участвовали 27 тысяч человек – абсолютный рекорд за все время", – заявила вице-мэр.

Сергунина добавила, что в 2022 году было увеличено число доступных профессий – до 70. Новыми специальностями стали системный аналитик, дизайнер, продюсер и режиссер.

Наиболее востребованными профессиями за минувший год стали юрист, педагог, психолог, программист и экономист, подчеркнула заместитель мэра Москвы.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин также рассказал, что в 2023 году добровольный квалификационный экзамен впервые станет доступен состоявшимся профессионалам. Кроме того, в столице планируют создать клуб амбассадоров для студентов и участников проекта.

В июле 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить проект столицы по добровольному квалификационному экзамену на остальные российские субъекты. Градоначальник отметил, что тестирование проводится на основе требований 100 ведущих компаний.

27 тыс человек поучаствовали в добровольном квалификационном экзамене в 2022 году

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