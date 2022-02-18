Останкинская телебашня и Метромост обменяются поздравлениями 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Останкинская телебашня и Смоленский метромост обменяются романтичными поздравлениями в День защитника Отечества.
"С 8 утра до полуночи на медиафасаде башни можно будет увидеть надпись: "Метромост, ты мой герой!" А метромост ответит: "Любой подвиг ради тебя, Останкинская башня!" – говорится в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Ранее специалисты провели исследование и выяснили, что российские мужчины хотят получить в подарок в День защитника Отечества. Как оказалось, большинство мужчин мечтают о гаджетах (29%).
При этом чаще всего мужчины хотят получить смартфоны и ноутбуки (по 6%). 20% опрошенных желают получить в подарок средства для ухода за собой. Еще 19% предпочли в качестве подарка часы, алкоголь и товары для занятий спортом, а 18% – подарочный сертификат.
Тем временем в топ-10 популярных подарков на 23 февраля вошли армейские сухпайки. Также женщины планируют подарить мужчинам носки и трусы, дезодоранты, ремни, кошельки, электрические бритвы, машинки для стрижки волос и галстуки.
Телезрителям рассказали, какой подарок хотят мужчины на 23 февраля
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