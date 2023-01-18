Строительство жилого комплекса с детским садом началось в Савеловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвестор начал строительство жилого комплекса с детским садом на 60 мест в Савеловском районе, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, комплекс с социальной и коммерческой инфраструктурой возведут в Старом Петровско-Разумовском проезде. Благодаря реализации этого проекта новую жизнь получит неиспользуемая сейчас бывшая производственная территория на севере столицы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что разрешение на строительство застройщику выдали в сентябре 2022 года. Она рассказала, что в составе проекта возведут восьмисекционный дом общей площадью более 108,5 тысячи квадратных метров, где разместятся 1 128 квартир.

Также проект предусматривает подземную парковку на 330 машино-мест. Во встроенно-пристроенных помещениях на первых этажах расположатся магазины, кафе и рестораны.

Территорию уже подготовили к строительству. Там установили посты охраны, устроили временные дороги, бытовой городок, пункт мойки колес и штаб строительства. Сейчас идут работы нулевого цикла, то есть механизированная разработка котлована с вывозом грунта и устройство шпунтового ограждения. Работы на объекте выполняются с опережением графика на 2–3 недели.

Ранее в Хорошёво-Мнёвниках ввели в эксплуатацию апарт-комплекс со школой танцев. Число зарегистрированных в комплексе апартаментов составляет 204. Территория комплекса была полностью реорганизована, там появились не только жилые дома, но и образовательный кластер, а также парк.



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