Налоговые поступления от пищевых предприятий выросли в Москве на 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Налоговые поступления в столичный бюджет от предприятий пищевой промышленности увеличились на 40% из-за роста объема выпускаемой продукции. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За 10 месяцев этого года столичные предприятия пищевой промышленности перечислили в бюджет Москвы 20,6 миллиарда рублей. Это 13,8 процента от общей суммы налоговых поступлений обрабатывающих отраслей города", – приводит его слова пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что 94% поступлений в бюджет от пищевых производств пришлось на НДФЛ и налог на прибыль. С января по октябрь предприятиями было уплачено 10,2 миллиарда рублей налогов, что примерно на 16% больше прошлогоднего показателя. Еще 3% поступлений пришлось на специальные налоговые режимы.

Между тем глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что в пищевой промышленности Москвы заняты свыше 200 компаний. По его словам, с начала 2022 года они увеличил выпуск своей продукции на 4,1%.

Ранее Мосгордума одобрила новую льготу по налогу на имущество физлиц. Она предусматривает снижение соответствующего налога в три раза с нежилых объектов, не использующиеся в торгово-офисной деятельности.



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