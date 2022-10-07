Эксперт рассказал об объеме нефтегазовых поступлений в бюджет РФ по итогам года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По итогам текущего года ожидается рекордный объем нефтегазовых поступлений в российский бюджет, заявил директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

"Что касается нефтегазовых поступлений, то за счет сверхвысоких цен на все виды сырья, которые экспортировала Россия в течение 2022 года, даже несмотря на то, что у нас ожидается некоторое сокращение экспорта по нефти и есть существенное сокращение по газу, общий объем нефтегазовых поступлений в бюджет страны по итогам этого года будет рекордным", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

При этом в следующем году подобные рекорды не прогнозируются, объем таких поступлений будет сокращаться.

Ранее Владимир Путин заявил, что странам, которые заявили об отказе от российских поставок, теперь приходится переплачивать, в том числе за нефть и газ.

Российский лидер также уточнил, что отечественные экспортеры переходят на другие рынки, однако этот процесс может занять время, поскольку необходимо перестроить логистику.



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