Гастрономическая программа ждет участников СВО на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Гастрономическую программу подготовили для участников СВО и их семей на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", сообщает портал мэра и правительства столицы.

По выходным повара устраивают для них кулинарные соревнования на Манежной площади. Гостей также ждут шоу пиццайоло, мастер-классы по лепке пельменей и нарезке овощей на скорость.

К примеру, 17 августа в 14:00 дети и взрослые будут готовить сырники с сезонными ягодами и карамельным соусом. В кулинарном поединке гости определят, какое из блюд вкуснее. В этот же день в 15:00 в гастрономическом шоу они выберут, что вкуснее – сырные или картофельные вафли.

В 16:00 за звание лучших посоревнуются оладьи из кабачков и фаршированные кабачки. Завершит гастрономическую субботу шоу "Пиццайоло", которое пройдет с 17:00 до 18:45. Ознакомиться с расписанием мероприятий до конца августа можно по ссылке.

Ранее москвичей пригласили посетить музыкально-поэтическую программу "Шестидесятники. Поэзия и музыка", которая также состоится в рамках форума-фестиваля. Концерт пройдет в Гостином Дворе 17 августа.

Посетители смогут послушать стихи и песни Роберта Рождественского, а также его современников. Перед гостями выступят артист театра и кино Евгений Волков, певец Владислав Косарев и другие исполнители.

