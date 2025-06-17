Роспотребнадзор Москвы запретил купание в зоне отдыха Тропарево

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зона отдыха Тропарево на юго-западе Москвы закрыта для купания, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

"Вода водоема не соответствует требованиям по микробиологическим показателям", – уточнили в ведомстве.

Таким образом, по состоянию на 11 июня для купания жителям столицы доступны 6 из 14 зон отдыха. При этом планируется к открытию новая территория у Пионерского пруда в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького.

"В настоящее время 39 (из 43) зон отдыха без купания приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей", – добавили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор разрешил для купания 7 зон. Кроме точки на юго-западе Москвы, в этот перечень тогда входили озеро "Белое" (восток Москвы), озеро "Черное" и Школьное озеро (в Зеленограде), зона отдыха Мещерское (на западе Москвы), а также зоны Серебряный бор – 2 и 3 (северо-запад Москвы).

Кроме того, 2 зоны отдыха с возможностью для купания были закрыты на реконструкцию – Мазиловский пруд на западе Москвы и Дунькин пруд в Зеленограде.

