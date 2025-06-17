Выставки проекта "Москва без окраин" откроются в 10 районах города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставки проекта Музея Москвы "Москва без окраин" откроются сразу в 10 районах города, заявила генеральный директор музейного объединения Анна Трапкова.

"Мы любим работать за пределами музея, знакомясь с живой историей столицы, общаясь с жителями, организовывая мероприятия в районах. Но в таком масштабе – охватывая сразу 10 административных округов на площадках большого городского проекта "Лето в Москве" – наш проект заявляет о себе впервые", – передает ее слова портал мэра и правительства столицы.

Трапкова добавила, что партнерство с программой "Мой район" придаст проекту музея новый импульс и расширит его взаимодействие с местными сообществами. Увидеть экспозиции можно с 16 июня по 14 сентября в районах Бескудниковском, Коммунарка, Новогиреево, Очаково-Матвеевское, Печатники, Покровское-Стрешнево, Савелки, Северное Медведково, Чертаново Центральное и Южное Бутово.

Первая экспозиция уже заработала 16 июня на Зеленом проспекте в Новогирееве, а остальные начнут свою работу в течение месяца. Каждый из районов при этом представляет один из административных округов столицы. В основу концепции выставок легла идея игрушки-калейдоскопа, где из разных предметов, фотографий и личных историй формируется идентичность района.

Кроме того, в самом Музее Москвы откроются сборная выставка с фрагментами экспозиций прошлых лет, а также штаб-квартира программы "Мой район", чтобы гости смогли больше узнать о направлениях ее работы.

Для создания выставок, кроме команды музея, к работе привлекали свыше 20 специалистов в области социологии и антропологии, которые три месяца изучали районы, собирали интервью и знакомились с горожанами.

"Конечно, жителям районов города обычно интересно вспомнить или узнать о давно забытой булочной и познакомиться со своими соседями. Но мы стараемся сделать так, чтобы и другие увидели, что история любого места может быть очень теплой, уютной и привлекательной", – указала сокуратор проекта Алина Черепанова.

Она считает, что проект заинтересует не только жителей самих районов, но и туристов и специалистов.

Проект начал свою работу в 2021 году, чтобы представить город через историю его жителей, а также сохранить память о не самых популярных местах столицы. Изначально "Москва без окраин" задумывалась как камерный проект, поделилась сокуратор и автор идеи Алиса Савицкая.

С 2021 года горожане уже смогли узнать о Таганском районе, Капотне, районах Преображенское, Фили-Давыдково, Филевский Парк, а также об Арбате, Нагатинском Затоне, Нагатино-Садовниках, Очаково-Матвеевском, Северном и Южном Орехово-Борисове, а также о Перове и Новогирееве. За все время выставки "Москва без окраин" посетили более 300 тысяч человек.

Но одна из самых главных идей проекта – показать, что в городе нет районов, которые были бы хуже или лучше других. Сокуратор проекта Полина Жураковская считает, что любое место становится интересным, если изучить его особенности, историю и воспоминания жителей.

"А интерес – это первый шаг на пути к принятию и даже любви", – добавила она.

Все лето на 10 площадках ожидается образовательная программа с лекциями об исчезнувших селах, водных артериях Москвы, истории отдельных районов, а также различные встречи и мастер-классы.

Ранее новый сезон экскурсий по столичному району Капотня начался в Москве. Его организовали Московский НПЗ, Музей Москвы и проект "Открой#Моспром". Экскурсионная программа проходит с 2021 года и знакомит с самобытностью, архитектурой, природой Капотни, экосистемой парка на набережной Москвы-реки. Прогулки проходят пешком, на электросамокатах или велосипедах. С момента начала экскурсионной программы с Капотней познакомились свыше 650 москвичей.

