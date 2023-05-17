Спрос на покупку машино-мест в Москве вырос на 20% по сравнению с прошлым годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В первом квартале 2023 года москвичи купили у города более 1,6 тысячи машино-мест, что на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Владимира Ефимова.

Общая площадь парковочных мест, приобретенных в указанный период, достигает 24,9 тысячи квадратных метров. Граждане могут приобрести машино-места на аукционах или без торгов по преимущественному праву. Объекты расположены как в отдельно стоящих, так и в подземных паркингах жилых домов.

Больше всего машино-мест приобрели жители Северо-Западного административного округа – 354. Автолюбители с юга Москвы купили 202 объекта. Далее следует Северо-Восточный административный округ, где было приобретено 149 парковочных места.

"Собственники и наниматели жилья по договорам социального найма имеют преимущественное право покупки машино-мест – со скидкой 40 процентов от рыночной стоимости. С начала 2023 года москвичи приобрели таким способом 306 машино-мест рядом с домом", – уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, число купленных у дома парковочных мест превысило прошлогодний показатель в три раза.

Отмечается, что приобрести у города машино-места в подземных паркингах своих многоквартирных домов москвичи могут по преимущественному праву. Если заявок на машино-место несколько, то среди жильцов дома проводится аукцион.

Узнать подробности о выставляемых на продажу парковочных местах, а также порядке участия можно на сайте РФ для размещения информации о проведении торгов и на инвестиционном портале Москвы в разделе "Продажа машино-мест".

Ранее сообщалось, что более 50 парковочных мест в подземном паркинге на западе Москвы выставят на аукцион. Площадь машино-мест варьируется от 11,3 до 22,2 квадратного метра, отметили в департаменте по конкурентной политике Москвы.

Парковочные места расположены по адресу Славянский бульвар, дом 9, корпус 6, сооружение 1. К паркингу проведены необходимые коммуникации.