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Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что свыше семи тысяч московских предпринимателей пройдут обучение по программам наставничества в этом году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

По ее словам, всего будет организовано около 70 потоков в рамках семи городских программ. Наставничество является востребованной мерой поддержки бизнеса, в рамках которой начинающие бизнесмены могут перенять опыт ведущих экспертов и успешных предпринимателей.

"В этом году было решено усилить образовательное направление и организовать дополнительные потоки. Присоединиться к ним смогут больше семи тысяч как действующих, так и начинающих предпринимателей", – подчеркнула Сергунина.

Так, 37 потоков пройдут по программе "Стартап-школа МБМ". На наставничество по данному направлению отводится пять дней. Оно рассчитано на:

креативный сектор;

самозанятых;

работников сферы общепита;

сотрудников индустрии красоты и других.

На курсе "Бизнес апгрейд" запланировано 13 потоков. Участникам помогут за пять дней разработать собственную стратегию долгосрочного развития, определить целевую аудиторию, а также расскажут о современных способах продаж.

Программа "Бизнес-песочница" рассчитана на 11 потоков. В течение месяца слушатели знакомятся с основами психологии и техники повышения личной эффективности, продумывают план запуска собственного дела.

В рамках курса "Прокачай свой бизнес вместе с наставником" пройдут 8 потоков. Эксперты по продажам, маркетингу и управлению помогут предпринимателям в продвижении предприятия.

Ранее центр развития карьеры при инновационном комплексе "Техноград" провел для женщин онлайн-курс по профессии трекер-специалиста, занимающегося поддержкой стартапа в период его активного развития.

Он был ориентирован на специалистов, которые решились на карьерный переход в новую область, или хотят найти дополнительный заработок, или уже управляют командой или продуктом и ищут возможности роста.



Около 5 тыс предпринимателей воспользовались столичной программой наставничества

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