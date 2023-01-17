В Роспотребнадзоре сообщили, что вода соответствует нормам в 46 из 49 столичных купелей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор проверил качество воды в московских купелях. В 46 из 49 она соответствует нормам. Отбор проб был организован в рамках обеспечения безопасности москвичей и гостей столицы во время пребывания на водных объектах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Несоответствие нормативам было зафиксировано в трех прудах Юго-Восточного административного округа, а именно в Нижнем Люблинском, Верхнем Люблинском и Шибаевском прудах.

Всего было проведено 424 исследования. Данные об их результатах направлены в департамент жилищно-коммунального хозяйства и префектуры округов для принятия мер и информирования купающихся.

Пресс-служба Роспотребнадзора напомнила, что к купанию в ледяной воде не допускаются лица с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями центральной и периферической нервной системы, болезнями дыхательных путей и эндокринными заболеваниями, а также те, у кого имеются заболевания мочеполовой системы, носоглотки и желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, в ведомстве не рекомендуют купание в проруби детям, беременным женщинам и пожилым людям.

Ранее стало известно, что Минздрав России призывает россиян, которые имеют проблемы с сердцем, не окунаться в прорубь на Крещение. Представители министерства объяснили, что страдающие от болезней сердца рискуют спровоцировать инфаркт, гипертонический криз или сбой сердечного ритма.



Специалисты МЧС проверят все официальные купели и проруби к крещенским купаниям

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