Около 12 тыс человек обеспечат безопасность в период празднования Крещения в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период празднования Крещения Господня безопасность и правопорядок в Москве будут обеспечивать около 12 тысяч человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В ходе подготовки и проведения религиозных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мер по обеспечению общественного порядка и безопасности", – отметили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействии коррупции города.

К охране правопорядка в различных точках столицы будут привлечены 12 тысяч человек. Среди них планируется задействовать примерно 7,3 тысячи полицейских, более 2,5 тысячи сотрудников Росгвардии, 2,2 тысячи представителей Московской городской народной дружины и работников частных охранных организаций.

Празднования пройдут 19 января, в день, когда православные христиане отмечают Крещение Господне.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве на Крещение в 2023 году сильных морозов не ожидается. По словам синоптика, в день празднования температура в столице будет слабоотрицательная. В остальные дни на неделе возможны осадки в виде снега.



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