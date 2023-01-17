Более 11 тысяч кв метров лестниц на инженерных сооружениях обновили в Москве в 2022 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В 2022 году в Москве обновили более 11 тысяч квадратных метров лестниц на инженерных сооружениях. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Более 11 тысяч квадратных метров лестниц обновили на инженерных сооружениях столицы в 2022 году", – говорится в сообщении ведомства.

Лестницы отремонтировали на 80 столичных объектах, в том числе на Электрозаводском и Яузском мостах. Также лестницы обновили в 70 подземных пешеходных переходах.

В ходе работ специалисты устранили на ступенях сколы и трещины, а также отремонтировали системы подогрева. Пришедшие в негодность из-за интенсивного использования ступени полностью заменили на новые.

В ведомстве уточнили, что ремонт уличных лестниц осуществляется для повышения уровня безопасности горожан.

Ранее стало известно, что до 2026 года в Москве построят еще 12 подземных и надземных пешеходных переходов. Помимо этого, в столице возведут три пешеходных моста, два из которых станут частью прогулочного маршрута между Болотной, Крымской, Госпитальной и Рубцовской набережными, еще один пройдет через Нагатинский затон.



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