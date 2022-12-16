Фото: aviapark.com

Руководство "Авиапарка" заявило о надежности своего аквариума. В "Авиапарке" уверены, что конструкция их аквариума не лопнет, как в отеле Dom Aquaree в центре Берлина. Об этом сообщает "Подъем" со ссылкой на пресс-службу "Авиапарка".

"Аквариум в "Авиапарке" построен по другой технологии: если посмотрите, увидите, что его опоясывают 7 колец, которые сдерживают давление и перепады температур. Их предусмотрели для предотвращения больших нагрузок на конструкцию, и именно кольца обеспечивают ее безопасность и сохранность", – сообщили в пресс-службе торгового центра.

В "Авиапарке" отметили, что посетители могут быть спокойны за состояние аквариума и его морских обитателей.

Ранее сообщалось, что в берлинском отеле Dom Aquaree разбился аквариум высотой 16 метров. В результате инцидента из аквариума выплеснулись 1,5 тысячи рыб. Кроме этого, пострадали два человека, которых госпитализировали.

Большой аквариум разбился в отеле в Германии

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