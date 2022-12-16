Почти 250 объектов самостроя демонтировали в ЗАО с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала текущего года на западе Москвы демонтировали 244 незаконно построенных объекта. Об этом сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

"Сейчас в округе (ЗАО. – Прим. ред.) демонтировано 164 некапитальных и 80 капитальных незаконных объектов", – уточнил он.

Всего же за 11 месяцев 2022 года в западной части города было выявлено 406 самостроев, 300 из которых – объекты некапитального строительства, то есть различные бытовки, гаражи, ограждения и тому подобное.

Бобров привел в пример некапитальную постройку в районе Ново-Переделкино. Ее площадь составляла 36 квадратных метров, при этом она не стояла на кадастровом учете и была заброшена. На сегодняшний день объект демонтировали.

Ранее на Мясницкой улице в Москве пресекли возведение незаконной пристройки к зданию доходного дома Серафимы Давыдовой, построенного в 1914 году. После вмешательства властей собственник здания прекратил строительство и привел территорию к прежнему виду.



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